Критик Соседов скептически отнесся к решению Лолиты стать театральной актрисой

Певица Лолита Милявская вошла в состав труппы театра «Модерн» и скоро появится на сцене. Ее успех в спектакле «Женитьба» заранее подвергли сомнениям.

Лолита должна исполнить роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной. Журналисту и музыкальному критику Сергею Соседову кажется, что ничего хорошего из постановки не выйдет. Его мнение привел портал «Собеседник».

«Думаю, это будет халтура», — заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что само участие Милявской в постановках унизит «великую литературу и театр».

«Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. <…> Лицо, фактура, сам типаж не ее», — сказал он. При этом Соседов назвал Лолиту «прекрасным, искренним человеком» и хорошей певицей.

Критик заметил, что расчет в спектакле будет на «необразованную, пошлую, невзыскательную публику», которая просто захочет увидеть нечто необычное.

«Увидят они халтуру, упакованную под некий „модерн“ и слоган: „Гоголь всегда современен“», — заключил Сергей Соседов.

О том, что Лолита сыграет в «Женитьбе», ранее рассказал худрук театра Юрий Грымов.