Критик Соседов скептически отнесся к решению Лолиты стать театральной актрисой
Лолита должна исполнить роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной. Журналисту и музыкальному критику Сергею Соседову кажется, что ничего хорошего из постановки не выйдет. Его мнение привел портал «Собеседник».
«Думаю, это будет халтура», — заявил Соседов.
Критик подчеркнул, что само участие Милявской в постановках унизит «великую литературу и театр».
«Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. <…> Лицо, фактура, сам типаж не ее», — сказал он. При этом Соседов назвал Лолиту «прекрасным, искренним человеком» и хорошей певицей.
Критик заметил, что расчет в спектакле будет на «необразованную, пошлую, невзыскательную публику», которая просто захочет увидеть нечто необычное.
«Увидят они халтуру, упакованную под некий „модерн“ и слоган: „Гоголь всегда современен“», — заключил Сергей Соседов.
О том, что Лолита сыграет в «Женитьбе», ранее рассказал худрук театра Юрий Грымов.