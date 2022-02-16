Критик Соседов прокомментировал скандал из-за поездки Алины Паш в Крым

Критик Сергей Соседов выразил сочувствие певице Алины Паш, которая попала в скандальную ситуацию из-за поездки в Крым. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным ИА Nаtiоn Nеws, Паш будет представлять Украину на «Евровидении-2022». Но недавно выяснилось, что в 2015 году она ездила в Крым, из-за чего возник скандал.

«Сегодня Украина ведет себя отвратительно, и мне искренне жаль замечательных украинских артистов, ставших заложниками позорной общественно-политической ситуации в своей стране», — сказал Соседов в беседе с корреспондентом News.ru.