Критик Соседов прокомментировал отъезд Пугачевой из России

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, почему певица Алла Пугачева уехала из России. Об этом сообщила Тeleprogramma.pro.

По данным ИА Nation News, некоторые предположили, что Пугачева эмигрировала, но Соседов считает иначе. Он полагает, что артистка уехала в Израиль, где она часто бывала и раньше.

«Пугачева часто ездила в Израиль. Раньше, во всяком случае. У нее там много друзей. А может, она вообще сейчас поехала на лечение туда», — предположил критик в комментарии Teleprogramma.pro.