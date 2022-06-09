Критик Соседов положительно оценил идею Лолиты об отмене званий для артистов

Певица Лолита Милявская предложила отказаться от специальных званий для артистов. Музыкальный критик Сергей Соседов высказался в поддержку данной идеи. Об этом сообщил «Пятый канал».

Эксперт заявил, что звания потеряли свой смысл после 2000-го года. В период существования СССР звания позволяли артистам получать прибавку к пенсии, а также гарантировали место для захоронения. Кроме того, он них зависела и заработная плата исполнителей.

Сейчас же регалии не приносят артистам пользы. По его словам, Лолита уже давно заслужила статус заслуженной артистки, однако самой исполнительнице подобный статус не интересен, передал «ПолитЭксперт».

«Лолиту это не греет. Она могла себе выбить звание, и ей бы дали звание. Думаю, она народным артистом могла бы быть при желании, а заслуженного ей должны были дать давно и автоматом», — заявил Соседов.