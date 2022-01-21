Критик Соседов оценил новую песню Ольги Бузовой

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с «ФедералПресс» оценил новую песню Ольги Бузовой. Трек «Не буди во мне зверя» Бузова выпустила на свой день рождения — певице и телеведущей исполнилось 36 лет.

«Я твоя боль, твоя нирвана, / Во мне вся соль на соль на раны / Доведем тебя до визга, да, / Я та еще киска», — поет Ольга в новой песне.

Рифмы в тексте песни это «чистый прикол», считает Соседов. По его мнению, оценивать творчество певицы всерьез не имеет смысла.

«Серьезно оценивать такое абсурдно», — сказал критик.

Он добавил, что текст песни и не претендует на профессиональную критику.

«Игра слов ради игры слов безо всякого смысла», — прокомментировал Соседов.

Скандальной певице исполнилось 36 лет 20 января. В этот день она опубликовала пост в своем Instagram, в котором поблагодарила за поддержку родителей, друзей и поклонников. В комментариях Бузову поздравили с праздником подписчики, а также многие селебрити — в частности, Филипп Киркоров, журналистка Алена Жигалова и тиктокерша Аня Покров.