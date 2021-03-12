Критик Соседов объяснил, почему Пугачева была популярнее Ротару и Пьехи

Сергей Соседов высказал мнение, что бешенная популярность Аллы Пугачевой возникла не сама собой. Музыкальный критик считает, что своим статусом Примадонна обязана своему второму мужу — режиссеру Александру Стефановичу.

Соседов полагает, что Пугачева изначально не выделялась на фоне других певиц — Софии Ротару, Эдиты Пьехи, Валентины Толкуновой.

«Она нисколько не была их выше, но ей создали мифологию. И создали очень грамотно», — заявил критик в интервью Раминой Эсхакзай в рамках ее шоу «Ходят слухи» на YouTube.

Критик считает, что популярность Пугачевой пошла вверх благодаря ее экс-супругу Стефановичу. Он отработал на Примадонне технологии пиара.

Соседов напомнил, что Стефанович тщательно следил за образом певицы. Кроме того, он лично визировал все интервью Аллы Борисовны, при необходимости вносил правки. Режиссер настаивал, чтобы его жена во время мероприятий работала на контрастах.

Алла Пугачева состояла в браке с Александром Стефановичем с 1977 по 1980 год. Сейчас она замужем за Максимом Галкиным. Он стал ее пятым мужем. В преддверии 8 Марта россияне включили Пугачеву в список настоящих женщин.