    03 марта 2020, 15:51

    Критик Соседов назвал правильным решением отправить Little Big на Евровидение

    Ирина Нагайникова

    Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов признал группу Little Big идеальным выбором для Евровидения, сообщило РИА ФАН.

    Член Союза журналистов Москвы Сергей Соседов обрадовался решению Первого канала отправить на международный музыкальный конкурс петербургский коллектив.

    Он подчеркнул, что в последние годы на Евровидении упор идет не только на талантливое исполнение, но и перформанс на сцене.

    «Потому что там сегодня мало просто петь, выйти и петь. Это у нас всегда недопонимали, — объяснил Соседов. — Нужно, чтобы был перформанс! Чтобы было шоу — неожиданное, веселое, эксцентричное, юмористичное, праздничное. Сейчас такой уклон на Евровидении».

    По мнению критика, группа Little Big соответствует этому формату.

    «Они эксцентричны, с юмором, с иронией, с самоиронией. Это очень важно», — отметил журналист.

    Он допустил, что российский коллектив в этом году может даже победить в конкурсе. По мнению Соседова, именно Little Big — конкурентоспособная на Евровидении отечественная группа.

    «Мы посылаем туда модный, шикарный и креативный музыкальный коллектив. И нам в любом случае не будет за него стыдно», — заверил Соседов.