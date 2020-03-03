Критик Соседов назвал правильным решением отправить Little Big на Евровидение

Член Союза журналистов Москвы Сергей Соседов обрадовался решению Первого канала отправить на международный музыкальный конкурс петербургский коллектив.

Он подчеркнул, что в последние годы на Евровидении упор идет не только на талантливое исполнение, но и перформанс на сцене.

«Потому что там сегодня мало просто петь, выйти и петь. Это у нас всегда недопонимали, — объяснил Соседов. — Нужно, чтобы был перформанс! Чтобы было шоу — неожиданное, веселое, эксцентричное, юмористичное, праздничное. Сейчас такой уклон на Евровидении».

По мнению критика, группа Little Big соответствует этому формату.

«Они эксцентричны, с юмором, с иронией, с самоиронией. Это очень важно», — отметил журналист.

Он допустил, что российский коллектив в этом году может даже победить в конкурсе. По мнению Соседова, именно Little Big — конкурентоспособная на Евровидении отечественная группа.

«Мы посылаем туда модный, шикарный и креативный музыкальный коллектив. И нам в любом случае не будет за него стыдно», — заверил Соседов.