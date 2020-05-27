Критик Молдавская прокомментировала скандал с Успенским

«Если вы посмотрите, как разгорался скандал, увидите, что все началось с публикации в „Собеседнике“. Гораздо больше, чем Татьяна Успенская, выступал Валентин Постников — человек, который два года назад, сразу после смерти Успенского, объявил себя его внебрачным сыном, поймал на этом хайп и три эфира у [Андрея] Малахова. Когда сделали анализ ДНК, выяснилось, что — нет, конечно, он не сын Успенского», — рассказала она.

Молдавская считает, что «вся эта история не про литературу, а исключительно про самопиар Валентина Постникова», который является другом Татьяны Успенской, дочери писателя.

Ранее дочь Успенского назвала его «домашним тираном». Его бывшая жена Элеонора Филина подтвердила обвинение.