Знаменитости 01 апреля 2024, 16:49 Критик Легостаев: группа «Танцы минус» остается популярной благодаря своим ранним хитам

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Музыкальная группа «Танцы минус» продолжает оставаться популярной благодаря ранним хитам и регулярным новым релизам. Такое мнение выразил музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с«Национальной службой новостей».

По словам эксперта, у группы есть планы на будущее, ее участники постоянно выпускают новые композиции. Также коллектив не теряет фанатов благодаря активности лидера Вячеслава Петкуна.

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«Вечный двигатель, который сидит в солисте группы Вячеславе Петкуне, время от времени замедлялся, потому что он, видимо, был занят другими проектами. Но сейчас музыканты вновь в туре, что приносит им неимоверное удовольствие», — отметил Легостаев.