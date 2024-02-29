Знаменитости 29 февраля 2024, 16:20 Критик Бабичев объяснил популярность Кати Лель ностальгией аудитории по былым временам

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Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с журналистами NEWS.ru прокомментировал растущую популярность ностальгической музыки из 90-х годов. Одной из певиц, чьи песни стали все чаще переслушивать, стала Катя Лель.

По словам эксперта, аудитории хочется поностальгировать по былым временам, и в этом смысле песни тех времен становятся отличной возможностью.

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«Та же самая Катя Лель, многие считали ее сбитым летчиком, давно не создавала ничего заметного. И вдруг не просто возвращение популярности, а общемировой тренд с „Мой мармеладный“», — процитировал TheRussiannews Бабичева.

Критик считает, что на возрождение российской эстрады в некоторой степени повлияли продюсеры, в числе которых Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш и Максим Фадеев.