Кристофер Ллойд назвал «Назад в будущее» самым влиятельным фильмом в своей карьере

Актер Кристофер Ллойд признался, что фильмы трилогии «Назад в будущее» стали самыми влиятельными в его карьере. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на CinemaBlend.

В фильме Ллойд сыграл гениального ученого доктора Брауна, который изобрел машину времени и встроил ее в автомобиль DeLorean DMC-12. По его словам, несмотря на множество других ролей в разных фильмах, именно «Назад в будущее» стал работой, за которую актера до сих пор благодарят поклонники.

«Знаете, через три, четыре или пять лет я понял, что это просто не прекращается. Я имею в виду детей, которые смотрели фильм, когда он только вышел. Они выросли и у них появились дети, с которыми они начали свою жизнь. Так много людей подходили ко мне и говорили, как я сделал их детство, или фильм сделал их детство, или они стали инженерами, или учеными, или хирургами, или кем угодно еще, а все потому, что фильм повлиял на них. И ни один фильм, в котором я играл, не оказал такого влияния», — рассказал Кристофер Ллойд.