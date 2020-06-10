Кристину Асмус раскритиковали за матерное слово в посте

По данным сайта «Дни.ру», они написали, что «не ожидали таких слов», что «ей не идет материться» и что Асмус «подает плохой пример». Впрочем, другая часть комментаторов сочла пост остроумным и посмеялась. А некоторые просто похвалили фото, на котором актриса одета в светло-коричневый костюм.