Знаменитости 08 апреля 2024, 10:31 Кристину Асмус экстренно госпитализировали Кристина Асмус внезапно попала в больницу с температурой под 40 РИА «Новости»

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В ночь на понедельник, 8 апреля, актрису Кристину Асмус экстренно госпитализировали с температурой под 40. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Актриса поделилась фотографией руки с катетером. Она рассказала, что из-за внезапного недомогания вызвала врачей ночью.

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«Сейчас мне лучше, но пока в больнице», — отметила Кристина.

Асмус предупредила поклонников, что не появится в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», который должен был пройти сегодня.

Она также пожелала фанатам здоровья и поблагодарила за поддержку. Что именно стало причиной недомогания, артистка не уточнила.

Недавно актриса призналась, что ее никогда не обнимал отец и не поздравлял с праздниками. По словам Асмус, они с папой похожи внешне и манерами. Характер и любовь к постоянной работе артистка тоже унаследовала от него.