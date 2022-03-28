28 марта 2022, 09:49
Кристина Риччи сыграет в спин-оффе «Семейки Аддамс»
Актриса Кристина Риччи, которая стала известна своей ролью в «Семейке Аддамс», сыграет в спин-оффе культового фильма. Режиссером выступит Тим Бертон, написало издание IncNews со ссылкой на Deadline.
Проект получит название Wednesday и выйдет на стриминговой платформе Netflix. Дата выхода пока не раскрывается.
Сюжет расскажет об учебе Уэнсдей Аддамс, дочери Гомеса и Мортиши, в академии Невермор. Ей предстоит предотвратить убийства в городке и понять, какую тайну скрывают родители. Роль Кристины Риччи пока держится в секрете.