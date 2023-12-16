Знаменитости 16 декабря 2023, 15:19 Кристина Орбакайте вернется в США после новогодних корпоративов Mash: вернувшаяся в Россию Орбакайте уедет обратно в США Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Певица Кристина Орбакайте, недавно вернувшаяся в Россию, уедет обратно в США. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник из окружения артистки.

Звезда уже купила билеты. Она отправится к семье в Соединенные Штаты после того, как выступит на новогодних корпоративах.

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Отъезд должен состояться как минимум до февраля. Он позиционируется как отпуск. Источник также уточнил, что Орбакайте снизила ценник на корпоративы в России на 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиян возмутило возвращение певицы в РФ. Пользователи Сети заявили, что Орбакайте приехала в страну исключительно для «чеса» и заработка, тогда как ее семья живет в США.

В начале декабря зрители отметили, что Орбакайте совсем не изменилась за время отсутствия в России. Звезда со сцены пожелала всем «любви и мирного неба». С прессой артистка общаться отказалась.