16 декабря 2023, 15:19
Кристина Орбакайте вернется в США после новогодних корпоративов
Mash: вернувшаяся в Россию Орбакайте уедет обратно в США
Певица Кристина Орбакайте, недавно вернувшаяся в Россию, уедет обратно в США. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник из окружения артистки.
Звезда уже купила билеты. Она отправится к семье в Соединенные Штаты после того, как выступит на новогодних корпоративах.
Реклама
Отъезд должен состояться как минимум до февраля. Он позиционируется как отпуск. Источник также уточнил, что Орбакайте снизила ценник на корпоративы в России на 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россиян возмутило возвращение певицы в РФ. Пользователи Сети заявили, что Орбакайте приехала в страну исключительно для «чеса» и заработка, тогда как ее семья живет в США.
В начале декабря зрители отметили, что Орбакайте совсем не изменилась за время отсутствия в России. Звезда со сцены пожелала всем «любви и мирного неба». С прессой артистка общаться отказалась.
США
Песни
Россия
Музыка
Реклама
Реклама