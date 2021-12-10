Кристина Асмус рассказала поклонникам о смерти любимого дедушки

Недавно в семье актрисы Кристины Асмус произошло большое горе. В день своего дня рождения, 7 декабря, умер ее дедушка Лев Львович. Об этом артистка сообщила поклонникам в социальных сетях, написал сайт «Дни.ру».

Причиной смерти мужчины стал коронавирус. При этом родные узнали о его смерти не от врачей, а от сотрудников похоронного бюро, которые позвонили семье умершего и предложили свои услуги.

«Дедушка… Лев Львович… Он ушел позавчера…», — написала актриса в своем Instagram-аккаунте и опубликовала совместное фото с дедушкой. Она отметила, что он был замечательным человеком. Всегда отличался веселым настроением и имел отличное чувство юмора.

Артистка поведала, что в детстве часто приезжала к нему в Новокузнецк. Дедушка водил маленькую внучку в тайгу за грибами и на рыбалку, показывал, как доить корову. Они вместе катались на мотоцикле и всей семьей парились в бане.

Асмус призналась, что вспоминает свое детство, как лучше время в жизни. Она попросила дедушку передать привет бабушке, которой также нет в живых.

Подписчики актрисы выразили ей свои глубокие соболезнования и пожелали справиться с этим горем.