Кристина Асмус рассказала о жизни после «Текста» и травли. Видео
«Я живу также, как и жила. Я этих перемен на себе не ощущаю, честно говоря», — поделилась Кристина во время эфира.
Асмус пояснила, что ожидала в свой адрес подобного отношения со стороны публики, и была готова к этому, когда начинала сниматься в фильме. Она отметила, что предполагала гораздо более сильную реакцию зрителей.
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«Общество наше действительно не готово к такому. Даже когда я выложила трейлер, где моя героиня целуется с героем Вани Янковского, люди начали спрашивать: это графика? монтаж? дублерша? Даже это людей сильно шокировала», — поделилась актриса.
За последнее время на Асмус обрушилось много негативных событий. Помимо негативной реакции зрителей, она столкнулась с настоящими хейтерами, а также увидела собственное фото на надгробном камне.