Кристина Асмус рассказала о жизни после «Текста» и травли. Видео

Актриса Кристина Асмус рассказала, как складывается ее жизнь после премьеры фильма «Текст». В нем она снялась в откровенной сцене с актером Иваном Янковским. Из-за этой на Асмус и ее семью обрушился шквал ненависти и критики со стороны интернет-пользователей. О том, как это повлияло на нее, Кристина рассказала в эфире радио NRJ.

«Я живу также, как и жила. Я этих перемен на себе не ощущаю, честно говоря», — поделилась Кристина во время эфира.

Асмус пояснила, что ожидала в свой адрес подобного отношения со стороны публики, и была готова к этому, когда начинала сниматься в фильме. Она отметила, что предполагала гораздо более сильную реакцию зрителей.

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«Общество наше действительно не готово к такому. Даже когда я выложила трейлер, где моя героиня целуется с героем Вани Янковского, люди начали спрашивать: это графика? монтаж? дублерша? Даже это людей сильно шокировала», — поделилась актриса.

За последнее время на Асмус обрушилось много негативных событий. Помимо негативной реакции зрителей, она столкнулась с настоящими хейтерами, а также увидела собственное фото на надгробном камне.