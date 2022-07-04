Кристина Асмус рассказала о том, как фильм «Текст» повлиял на ее жизнь

Фильм «Текст» вызвал большой резонанс в обществе. После выхода картины на актрису Кристину Асмус, которая исполнила в нем роль Нины, обрушился шквал хейта. Она рассказала, как изменилась ее жизнь после работы в проекте. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Знаменитость призналась, что негатив, который обрушился на нее после фильма, закалил характер. Она сказала, что теперь не боится оскорблений от зрителей. По ее словам, теперь почти нет фраз, которые могли бы ее задеть.

«Мне кажется, мой хребет стал просто стальным, потому что я узнала о себе столько… После всего этого я даже не представляю, какие слова могут меня задеть или обидеть, и что нужно сделать хейтерам, чтобы я расстроилась», — рассказала актриса во время премьеры картины «Булки» в Санкт-Петербурге.

Девушка призналась также, что в первое время тяжело переживала критику в свой адрес. Однако сейчас она начала даже шутить об опыте работы в картине.

Несмотря на пережитый опыт во время съемочного процесса, Асмум подчеркнула, что до сих пор испытывает неловкость во время съемки в откровенных сценах. Однако она заявила, что готова пойти на такое ради своей работы.