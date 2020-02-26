Кристина Асмус рассказала о будущей роли

Российская актриса Кристина Асмус сообщила в соцсетях, что готовится к роли подмосковного пекаря в новом полнометражном фильме «Булки». Пока о сюжете ленты и дате ее выхода на экраны ничего не известно.

На своей странице в Instagram Асмус сообщила, что режиссером фильма станет Олег Асадулин, известный зрителям по работам над фильмами «Темны мир: Равновесие». И «Корпоратив».

«Я играю роль пекаря из Протвино. Есть тут кто из этого города? Съемки начинаются с марта в Подмосковье и на Шри-Ланке», — написала актриса. Она добавила, что вместе с ней будут работать актеры Борис Дергачев, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова, Дмитрий Власкин и другие.

Фолловеры спросили Кристину, придется ли ей для роли набирать вес, но ответа не получили.

Режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко, в котором сыграла Асмус, сообщил, что намерен снять сериал на основе этого же материала. Но пообещал «переосмыслить» некоторые сцены при монтаже.