Кристина Асмус призналась, что впервые отметила день рождения в 18 лет

Артистка рассказала в новой публикации о завершении съемок программы «Золото Геленджика». Она отметила, что ей было очень трудно. Один из-подписчиков заявил, что девушка не знает о настоящий сложностях. По словам мужчины, трудно бывает только тогда, когда «тягаешь целый день кирпичи на стройке» или «сутками сидишь в шахте».

Асмус прокомментировала это замечание. Она рассказала, что, когда была ребенком, занималась спортом по 13 часов в день. Также она голодала и терпела издевательства, пишет сайт «Дни.ру».

«Побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет», — вспомнила Кристина.

Подписчик извинился перед актрисой. Он заявил, что «не хотел ее обидеть». Другие пользователи интернета были удивлены, узнав о тяжелом детстве знаменитости.