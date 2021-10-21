Кристина Агилера выпустит новый альбом на испанском

Певица Кристина Агилера анонсировала в Instagram выпуск нового альбома, который будет записан на испанском языке. Для фото артистка облачилась в черный кожаный топ с декольте и надела длинные перчатки. Об этом сообщила «Центральная служба новостей».

Кроме того, для съемок Агилера сменила белый цвет волос на рыжий. Подписчики певицы оценили ее необычный образ и поставили под постом более 770 тысяч лайков, написало РИА ФАН.

Новый альбом Агилеры станет девятым по счету в ее карьере. Певица поделилась названием одного из треков. Новый сингл звучит так: Pa Mis Muchachas.

В этом году Агилера отметит 41-й день рождения. Во время прошлогоднего празднования юбилея артистка выложила в соцсети видео с идеальной фигурой. Фанаты оценили ее женские формы и отличный внешний вид несмотря на неюный возраст.