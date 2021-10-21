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    21 октября 2021, 10:12

    Кристина Агилера выпустит новый альбом на испанском

    Пластинка станет девятой по счету у американской исполнительницы

    Оксана Лавнюженко

    Певица Кристина Агилера анонсировала в Instagram выпуск нового альбома, который будет записан на испанском языке. Для фото артистка облачилась в черный кожаный топ с декольте и надела длинные перчатки. Об этом сообщила «Центральная служба новостей».

    Кристина Агилера выпустит новый альбом на испанском

    Кроме того, для съемок Агилера сменила белый цвет волос на рыжий. Подписчики певицы оценили ее необычный образ и поставили под постом более 770 тысяч лайков, написало РИА ФАН.

    Новый альбом Агилеры станет девятым по счету в ее карьере. Певица поделилась названием одного из треков. Новый сингл звучит так: Pa Mis Muchachas.

    В этом году Агилера отметит 41-й день рождения. Во время прошлогоднего празднования юбилея артистка выложила в соцсети видео с идеальной фигурой. Фанаты оценили ее женские формы и отличный внешний вид несмотря на неюный возраст.