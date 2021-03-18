Кристиана Бэйла назвали лучшим Бэтменом

Актера Кристиана Бэйла назвали самым лучшим в роли Бэтмена по версии журнала NME. Об этом сообщила «Газета.ru».

На втором месте оказался Адам Вест, который сыграл супергероя в сериале 1966–1968 годов и в полнометражном фильме 1966 года. Третье место занял Бен Аффлек, который сыграл Бэтмена в кино «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), «Отряд самоубийц» (2016), «Лига справедливости» (2017) и «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021).

Также в список Бэтменов вошли Вэл Килмер, Майкл Китон и Джордж Клуни.