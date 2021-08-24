Кристиан Бэйл сыграет в новом фильме реально существующего проповедника-наркодилера

Звезда Голливуда Кристиан Бейл получил главную роль в новом фильме Джея Роуча. Актеру нужно будет сыграть проповедника, который «вступил на путь зла» и занялся поставками наркотиков. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Мужчина по имени Джон Ли Бишоп — реально существующий человек. По сюжету фильма пастор, служивший в церкви, ступает на кривую дорогу и начинает заниматься темными делами. Он связывается с наркотиками, а после занимается их поставками для других людей.

Права на экранизацию истории были выкуплены студией New Regency еще в 2019 году. Сценарием занимается Чарльз Рэндольф, который получил премию «Оскар» за картину «Игра на понижение». Продюсерами фильма стали Эллен Голдсмит-Вейн, Эрик Робинсон и Маргарет Райли.