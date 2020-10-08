Кристен Стюарт рассказала о своей роли принцессы Дианы

Артистка уточнил, что больше всего переживает из-за акцента принцессы Дианы, который ей необходимо будет повторить в фильме.

«Я работаю над этим сейчас, и у меня уже есть мой собственный тренер по диалектам», — рассказала Стюарт.

Она добавила, что это одна из самых волнующих ее ролей. Поэтому Стюарт начала готовиться сильно заранее до съемок и сейчас активно изучает биографию принцессы Дианы.

«Я хочу не просто играть Диану, я хочу знать ее. Между прочим, я давно не была так взволнована своей ролью», — поделилась актриса.

Ранее британцы раскритиковали выбор Стюарт на роль принцессы Дианы заявив, что женщины даже не похожи. К тому же, в Британии есть свои актрисы, которые гораздо лучше справятся с этой ролью, считают они.

Режиссер Пабло Ларраин в ответ назвал Кристен одной из величайших современных актрис. Он уточнил, что фильм не будет затрагивать последние дни жизни принцессы Дианы перед трагической гибелью в аварии.