Криштиану Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере

Криштиану Роналду рассказал, какой период в карьере стал для него самым трудным. Это оказался переход в лиссабонский «Спортинг» в 2002 году, написала «Газета.ru» со ссылкой на Besoccer.

Сложнее всего при переходе в «Спортинг» футболисту далось расставание с семьей, ведь новый этап карьеры требовал переезда.

«Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, это очевидно», — рассказал Роналду.

В прошлом сезоне Серии А Роналду впервые за три года в туринской команде стал победителем бомбардирской гонки, забив в 38 матчах сезона 29 мячей. Это сделало его первым футболистом в истории, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов — Англии, Испании и Италии. Роналду становился становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге.