Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл пол будущих детей. Сейчас возлюбленная известного футболиста Джорджина Родригес находится в положении. Известно, что пара ожидает двойню.

На своей странице в Instagram 36-летний Роналду разместил видеозапись, на кадрах которой дети лопают шарики с конфетти. Внутри каждого шарика находится конфетти разного цвета — в одном голубого, в другом — розового. Из этого следует, что возлюбленные ожидают мальчика и девочку.

«Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается», — подписал футболист трогательное видео.

Криштиану Роналду является одним из ведущих футболистов в мире. В начале декабря он забил свой 800-й гол в спортивной карьере. Юбилейным для спортсмена стал мяч, отправленный в ворота соперника во время игры «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом». Следом за юбилейным голом последовал следующий. Роналду реализовал пенальти и таким образом разменял девятую сотню своих достижений в футболе.