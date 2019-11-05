Криштиану Роналду прилетел в Москву. Видео

Десятки болельщиков собрались, чтобы встретить прилет итальянской команды «Ювентус» вместе с Криштиану Роналду. Футболисты сыграют с ФК «Локомотив» в матче Лиги чемпионов.

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Как сообщил «Спорт-Экспресс», встреча состоится 6 ноября на «РЖД-Арене» в 22:55 по московскому времени в рамках четвертого тура соревнований. «Ювентус» после трех матчей возглавил группу D с семью очками. «Локомотив» набрал три очка в трех играх и занимает третью строчку в турнирной таблице.

Футбольные фанаты не смогли встретить итальянскую команду, так как самолет прилетел в Москву на десять минут раньше. Им пришлось довольствоваться видом затемненных окон автобуса, сквозь которые он сумели рассмотреть Криштиану Роналду, Миралема Пьянича и других игроков.

Ненадолго привлечь внимание кумира болельщики смогли, когда футолисты высаживались из автобуса, чтобы пройти в отель.