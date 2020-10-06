Криштиану Роналду может предстать перед судом по делу об изнасиловании модели

По словам инсайдера, этот тест нужен для того, чтобы понять, осознает ли девушка все условия выплаты 375 тысяч долларов за неразглашение. По данным издания, именно эту сумму якобы заплатит футболист за молчание модели.

Она пытается доказать, что недостаточно разобралась в деталях соглашения. Если Майорга добьется успеха, то Роналду вызовут в суд для дачи показаний.