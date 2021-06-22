Криса Брауна опять обвинили в насилии

Американского певца и актера Криса Брауна снова обвинили в нападении на женщину. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на сайт TMZ.

Женщина по имени Бризи рассказала, что Браун сильно ударил ее по голове.

Это уже далеко не первый случай, когда певца обвиняют в насилии. В 2009 году Браун избил певицу Рианну, с которой в тот момент состоял в отношениях. Суд приговорил его к пяти годам условно — адвокатам Брауна удалось доказать, что у певца есть психическое заболевание.

После этого как минимум одна женщина обвиняла Брауна в избиении и две — в изнасиловании. После одного из случаев его арестовали, но отпустили под залог.