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    22 июня 2021, 20:39

    Криса Брауна опять обвинили в насилии

    Полина Гребенщикова

    Американского певца и актера Криса Брауна снова обвинили в нападении на женщину. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на сайт TMZ.

    Криса Брауна опять обвинили в насилии

    Женщина по имени Бризи рассказала, что Браун сильно ударил ее по голове.

    Это уже далеко не первый случай, когда певца обвиняют в насилии. В 2009 году Браун избил певицу Рианну, с которой в тот момент состоял в отношениях. Суд приговорил его к пяти годам условно — адвокатам Брауна удалось доказать, что у певца есть психическое заболевание.

    После этого как минимум одна женщина обвиняла Брауна в избиении и две — в изнасиловании. После одного из случаев его арестовали, но отпустили под залог.