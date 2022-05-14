Крис Рок вступился Деппа в разбирательстве с Херд

Американская актриса Эмбер Херд многолетними судебными разбирательствами с экс-супругом актером Джонни Деппом дискредитирует женщин, которые действительно подверглись домашнему насилию. Такое мнение высказал комик Крис Рок.

В конфликте бывших супругов Рок встал на сторону Деппа, уточнило РИА ФАН. Комик отметил, что верит «всем женщинам, кроме Херд».

Свое мнение он высказал на выступлении с комедийной программой в Лондоне. Херд, по мнению комика, только строит из себя жертву агрессии, якобы проявленной Деппом в период их отношений.

«Кажется, что в наши дни буквально все — жертвы. Хотя существуют настоящие жертвы насилия, и именно они заслуживают того, чтобы быть услышанными, заслуживают нашего сострадания и поддержки. Но если каждый мнит себя жертвой, то настоящим жертвам насилия просто никто больше не поверит», — отметил Рок.

Сам Депп на одном из последних слушаний рассказал о своем детстве, его связи с отношениями с Эмбер Херд и подробности о развалившемся браке. Актер заявил о жестоком обращении и непредсказуемом поведении своей матери. Жизнь с Херд, добавил Депп, была похожа на отношения его родителей.