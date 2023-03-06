Знаменитости 06 марта 2023, 17:01 Крис Рок вновь уколол Уилла Смита и его жену Крис Рок заявил, что жена Уилла Смита изменила ему с другом сына РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский актер Крис Рок опять прошелся по своему коллеге Уиллу Смиту и его супруге. Комик заявил на своем шоу Chris Rock: Selective Outrage! на платформе Netflix, что Джада Пинкетт-Смит изменила мужу с другом их сына.

«Все осведомленные знают, что дело не во мне. У меня не было с ним проблем. Жена изменила ему с другом своего сына. Я бы не стал говорить о такой чуши, но затем эта парочка вывалила все дерьмо в интернет», — сказал он.

Реклама

Актер добавил, что не знает, почему двое талантливых людей пали так низко.

Реклама

«По сути, они изменили всем. Все были обмануты», — резюмировал Рок.

Комик высказал мнение, что Джада Пинкетт-Смит сделала мужу гораздо больнее, чем сам Смит сделал ему на «Оскаре». Речь идет о прошлой церемонии вручения кинопремии, когда голливудская звезда дала пощечину Року за нелестное высказывание о Джаде Пинкетт-Смит.