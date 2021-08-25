Крис Прэтт занял первое место в рейтинге звезд сериалов с самыми большими гонорарами

Актер Крис Прэтт занял первое место в рейтинге сериальных актеров с самыми большими гонорарами. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что больше всего получают актеры, которые сотрудничают с крупными стриминговыми сервисами. Например, за съемки в одной серии «Списка смертников» Прэтт зарабатывает 1,4 миллиона долларов.

Второе место получил Джефф Бриджес. За одну серию «Старика» он получает один миллион долларов.

Брайан Крэнстон за роль в сериале «Ваша честь» зарабатывает 750 тысяч долларов.

Сара Джессика Паркер за съемки в продолжении «Секса в большом городе» получает 650-750 тысяч долларов. Гонорар Кристин Дэвис и Синтии Никсон такой же.

Кейт Уинслет за серию «Мейр из Исттауна» зарабатывала 650 тысяч долларов. Стив Мартин за «Убийства в одном здании» получал 600 тысяч долларов.

Ранее Александр Петров возглавил рейтинг ведущих российских актеров в возрасте до 35 лет, который составили «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.ру». В первую тройку также вошли Милош Бикович и Кирилл Нагиев.