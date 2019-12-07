Крид расплакался при виде себя в фильме от создателя «Гитлер капут»

Начинающий актер поделился эмоциями от съемок в своем первом фильме, в котором исполнил главную роль. Крид уже видел готовую киноленту. Музыкант признался, что боялся увидеть работу и разочароваться. А еще он понимал, что кино увидят его близкие и поклонники, поэтому молился о неплохом итоговом варианте.

«Я собрал всех своих друзей, чтобы мнение не только мое было, но и тех людей, которые мне всегда скажут плохо или нет. И у меня очень прям стучало сердце», — рассказал Крид.

По его словам, с колотящимся сердцем он и начал смотреть комедию. Поначалу все думал, скорую вызвать или продолжить смотреть, вспомнил актер.

«Смотрю кино и в какой-то момент понимаю, что я забыл, что я там снимаюсь, и в конце фильма я чуть не заплакал», — поделился эмоциями Крид.

Теперь он хочет продолжить актерскую карьеру. Артист знает, какие роли мог бы исполнить в будущем. Актер мечтает сняться в фильме ужасов, потому что любит этот жанр. А еще он не отказался бы от роли супергероя, так как является поклонником Marvel.

Премьера фильма «(НЕ)идеальный мужчина» пройдет 16 января 2020 года. Трейлер комедии уже вышел в Сети.

Режиссер фильма — Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!»). Главные роли сыграли Егор Крид и актриса Юлия Александрова — жена режиссера, сценариста и продюсера Жоры Крыжовникова.

По сюжету Света не может наладить личную жизнь. Очередной молодой человек изменяет ей, а обстановка на работе оставляет желать лучшего. Тогда героиня устраивается в компанию, специализирующуюся на продаже высокотехнологичных роботов. Вскоре Света влюбляется в одного из них. Роль этой машины и досталась Криду.