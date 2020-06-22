Крид предпочел рэп любви

Вика Маркина, знакомая Крида, рассказала о его первой любви и о том, как они проводили время в Пензе. По ее словам, первую любовь Егора зовут Анжелика Архангельская. Вместе они были два года. С девушкой никто особо не общался, а сама она негативно относилась к друзьям Егора и не отпускала его на вечеринки. Доходило до конфликтов.

В 2012 году юный рэпер перепел песню Тимати «Не сходи с ума», а в клипе снял Анжелику.

«Когда Егор прошел и засобирался в Москву, Анжелика ему поставила ультиматум: „Либо мы живем вместе в Пензе, либо едешь один“. Он выбрал второе», — рассказала Маркина.

По ее словам, с Архангельской он расстался плохо. Крид один раз затронул тему этих отношений, рассказав, что ему было 15 лет, а ей 17. Егор посвятил своей первой девушке песню «Любовь с теми, кто старше». От него она ушла к мужчине, который был на тот момент более состоятельным.

Архангельская отказалась комментировать свои взаимоотношения с Кридом.

«Мне неинтересен этот человек и абсолютно без разницы, что обо мне говорят», — заявила она.