Крид пожаловался Урганту на родительский комитет в Тюмени

«Был в Тюмени вот этот вот комитет родительский, который очень хотел запретить мой концерт. И самое обидное было, что из всего моего тура концерт в Тюмени был самый плохой по продажам», — рассказал певец.

Крид уверен, что именно действия активистов сильно повлияли на продажи билетов. Когда фанаты проходили на площадку, эти люди просили их пропустить концерт. «А в итоге все пришли и было классно и весело», — добавил Крид.

Музыкант рассказал Урганту, что на его концертах «всегда царит любовь», так как он «никогда не ругается матом в ходе выступлений».

Ранее Тюменский родительский комитет активно призывал бойкотировать концерт Крида в их городе. Участники назвали певца «петухом», а его композиции — аморальными. Комитет также инициировал проверку творчества музыканта, которое признал «сатанинским». Поэтому Крид отказался когда-либо встречаться с тюменскими активистами и не приглашает их на свои выступления.

До этого родительский комитет выступил против концерта российского рэпера Face. Музыкант выступил в Тюмени 1 июня. Активисты полагают, что в его репертуаре преимущественно числятся песни про секс и алкоголь. Кроме того, представители комитета хотели запретить выступления группы Little Big и блогера Instasamka.