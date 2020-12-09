Крид и Нюша «поженились» в новом клипе

По сюжету клипа Крид и Нюша пришли в секретное агентство, чтобы узнать, как бы все сложилось, если бы они не расстались.

«Этот дуэт, этот клип — послание всем „бывшим“. Очень важно отпускать прошлое… Вы прощаете не партнера в прошлом, вы прощаете и освобождаете себя», — написала Нюша в своем Instagram.

Многие подписчики нашли видео трогательным.

Ранее Егор Крид и Моргенштерн выпустили совместный клип на «Веселую песню». В нем они предсказали будущее — апокалипсис в 2021 году.

В нем музыканты появляются на фоне разрушающейся Москвы. Пока Крид и Моргенштерн поют о том, что можно будет делать после их смерти, позади падает Останкинская башня, вьются черные вороны, что-то взрывается и горит.

Есть в клипе и отсылка к религии. Во второй части видео Моргенштерн появляется весь в белой одежде с раскинутыми руками и соединенными ногами, явно намекая на распятие.