«Крестная» панк-рока Патти Смит стала лицом YSL в 72 года
Певица выйдет на подиум весной 2020 года в Нью-Йорке. Кроме того, с ней будет работать знаменитый бьюти-фотограф Стивен Себринг. Кстати, именно он впервые снял Патти Смит для обложки журнала Spin в 1995 году. Этот же мастер последние 11 лет снимает документальный фильм о легенде рока под названием «Мечта о жизни», уточнил сайт издания Page Six Style.
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Ранее модный дом привлекал и других артистов для своих рекламных кампаний. Так, в рамках акций и показов мод Yves Saint Laurent при бывшем креативном директоре Хеди Слимане на подиум выходили Кортни Лав, Мэрилин Мэнсон, Daft Punk и Джони Митчелл.
К слову, нынешний креативщик знаменитого модного дома, Энтони Ваккарелло, успешно продолжает дело своего предшественника. Для участия в осенней кампании мужской одежды 2019 года от Yves Saint Laurent будет привлечен голливудский актер, кумир нескольких поколений и герой девичьих снов Киану Ривз.