Эксклюзив 09 августа 2023, 12:20 «Крестная мама». Артист Александр Воеводин рассказал о полувековой дружбе с Верой Васильевой Артист Воеводин рассказал о 50-летней работе в одном театре с актрисой Васильевой РИА «Новости»

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Заслуженный артист России Александр Воеводин был знаком с народной артисткой СССР Верой Васильевой 50 лет и играл с ней в Московском академическом театре сатиры. В беседе с «360» он назвал ее крестной мамой и вспомнил о своих первых шагах в карьере, которые делал под ее руководством.

«Так получилось, что вся жизнь была связана с ней. Я в театр пришел больше 50 лет назад, и моя первая роль была в спектакле „Женитьба Фигаро“ — я играл с Верой Кузьминичной: она — графиню, а я — Керубино. Это были первые шаги под руководством моей крестной мамы. <…> Так до конца она говорила, что я ее Керубино, хотя уже и мне за 70, время неумолимо», — рассказал Воеводин.

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Это был не единственный спектакль, в котором они работали вместе. По его словам, их общение с Верой Васильевой было «плотным и долгим». Зрители любили артистку, а она обожала их и театр.

«Она была потрясающим человеком — по доброте, отзычивости, воспитанию, расположенности к людям. Она была воспитана в те времена, когда преданность родине, профессии были непременным условием, и полностью это воплотила в себе — по-другому не могла», — заметил Александр Воеводин.

Он добавил, что Вера Васильева до последних дней рвалась работать, «спрашивала, будем ли еще репетировать», была «беспощадна» к себе, потому что обожала искусство. Воеводин выразил надежду на то, что подобные ей люди еще появятся на сцене театра.