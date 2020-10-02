Кравец рассказала об ухудшении состояния Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев пока не может вернуться к нормальной жизни — после инсульта артист все еще прикован к постели. Его состояние ухудшилось.

«Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось», — рассказала изданию «Собеседник» певица и актриса Алена Кравец.

Она уточнила, что не хотела бы верить в это, однако все передают одинаковую информацию. Более того, Кравец даже не может связаться с самим Моисеевым и знает о его состоянии лишь со слов близких и общих знакомых.

Ранее об усугублении проблем со здоровьем Моисеева говорила общественный деятель Тамара Пухова. Она заявила, что артист прикован к постели и не может вставать. К тому же у Моисеева большие финансовые проблемы, по словам Пуховой.

При этом представители Бориса Моисеева опровергают информацию об ухудшении его здоровья. Его бывший PR-менеджер Кирилл Сурметов утверждает, что с певцом «все хорошо». Он уверен, что слухи об ухудшении состояния Моисеева — фейк, который кто-то запустил специально.