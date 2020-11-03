Краско рассказал о самочувствии при лечении от коронавируса

Актер заразился вместе со своей супругой. Предполагает, что это произошло в театре. Болезнь протекала у него не особо просто: были поражены около 45% легких.

Сам Краско рассказал, что легкие его не беспокоят, но он чувствует постоянную усталость.

«В больницу не хочу. Таблетки допиваю. Подозреваю, что мне антибиотики подсовывают. Может, в благих целях. Потому что организм отвергает алкоголь. Не хочет его», — пояснил он.

Ранее стало известно, что врачи обнаружили у зараженного коронавирусом Краско повреждение 45% легких.

Народный артист РФ рассказал, что особо не ощутил тяжелых последствий вирусного заболевания. Краско вспомнил, что у него поднималась и опускалась температура — от 35 до 37 градусов. Помимо прочего, ненадолго пропадало обоняние и аппетит. Он признался, что не мог ничего есть около трех дней.

Недавно у актера обнаружили поражение большой части легких. Мужчина отнесся к этому с юмором.

«Я считаю так — наверное, половину жизни-то я уже всяко прожил. А легкие повреждены даже не наполовину. По-моему, это хороший результат», — пошутил артист.