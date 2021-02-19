«Красивым женщинам отказать не могу»: Мягков перед смертью рассказал о своей слабости

Советский и российский актер Андрей Мягков на протяжении 57 лет был верен своей супруге, народной артистке РФ Анастасии Вознесенской. За несколько месяцев до смерти, в интервью телеведущему Андрею Малахову, мужчина признался, что питал слабость к привлекательным женщинам, написал iReactor.

Символ советского кино всегда пользовался популярностью у женского пола. Мягков имел большое число поклонниц, они ждали актера возле дома, писали ему письма.

«Красивым женщинам отказать вообще не могу. А беседовать с мужиками, зачем? Я не люблю фальшь, когда специально надо что-то делать, что-то говорить», — подчеркнул Андрей Васильевич.

В беседе он отметил, что не признает притворство и ложь.

Андрей Васильевич Мягков умер в ночь на 18 февраля. Артисту было 82 года. На большом экране впервые появился в фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» 1965 года.

Он завоевал любовь соотечественников, снявшись в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Женя из «Иронии судьбы», Новосельцев из «Служебного романа, Карандышев из «Жестокого романа». Все эти роли и еще множество других исполнил Мягков.