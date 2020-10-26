Крапивина прокомментировала слухи о романе Лободы с Линдеманном

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в YouTube-программе «Осторожно, Собчак!» прокомментировала слухи о романе певицы с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

Артистку уже больше трех лет подозревают в романе рокером. Недавно певица родила вторую дочь, назвав ее Тильдой. Это лишь усилило волну слухов среди поклонников. Информация о том, кто является отцом девочки, по сей день остается тайной. Никто официально не подтверждал эти подозрения, но и не опровергал.

Ведущая шоу Ксения Собчак обвинила менеджера певицы в том, что она якобы придумала историю любви Светланы и солиста рок-группы, информирует ИА «Невские новости».

«Ты же понимаешь, как странно это стороны выглядит? Какой-то чувак, который все время фотографируется с какими-то женщинами, но никак ничего не комментирует. При этом растет ребенок, которому рано или поздно придется что-то объяснять», — отметила журналистка.

Крапивина опровергла теорию телеведущей. Она заявила, что это только личная жизнь Лободы, в которой нет места пиару. Продюсер призналась, что не погружается в детали любовных дел артистки.