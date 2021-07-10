«Крайне тяжелое состояние»: Петру Мамонову резко стало хуже

Состояние российского актера и музыканта Петра Мамонова резко ухудшилось. Он уже 10 суток находится в больнице под аппаратом ИВЛ. Об этом сообщила жена артиста Ольга.

«Опять стало плохо, состояние врачами оценивается как крайне тяжелое. Все еще в искусственной коме. Врач говорит надо надеяться и набраться терпения. Мы сами тоже очень переживаем», — привел слова Мамоновой Telegram-канал Life Shot.

При этом утром врачи говорили женщине, что состояние пациента улучшилось. Они уточняли, что музыкант находится не в крайне тяжелом состоянии, а тяжелом. Мамонов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких уже 10 дней.

Основатель группы «Звуки Му» попал в больницу в Коммунарке 27 июня. Он заразился коронавирусом и сначала лечился дома. Еще с середины 90-х Мамонов живет в подмосковной деревне Ефаново. Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей в реанимации. После госпитализации медики подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких. Жена артиста отмечала, что не понимает, как ее муж мог подхватить коронавирус в деревне.