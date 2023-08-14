Знаменитости 14 августа 2023, 19:10 KP.RU: певице Ладе Дэнс запретили много говорить и шевелиться

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По состоянию здоровья певице Ладе Дэнс необходима абсолютная «мимическая тишина». Ей нужно как можно меньше говорить о шевелиться. Об этом изданию kp.ru сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

На днях певица впервые после ДТП обратилась к своим подписчикам и поблагодарила их за поддержку. Она рассказала, что ей пока сложно морально быть активной в Сети.

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В связи с этим было принято решение воздержаться от комментариев и видеообращений, которых ждали поклонники, пока состояние певицы не стабилизируется. Сейчас артистке предстоит сложный и болезненный реабилитационный период, заявил Пуговкин.

По словам директора, Дэнс уже разговаривала с близкими людьми.