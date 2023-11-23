Знаменитости 23 ноября 2023, 13:50 Kp.ru: песня «Мало половин» досталась Ольге Бузовой даром

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Эстрадный успех телеведущей и певицы Ольги Бузовой является не только ее заслугой. К творчеству знаменитости приложили руку популярные хитмейкеры, услуги которых стоят недешево. Однако свой главный хит артистка получила даром. Об этом рассказал сайт kp.ru.

По словам рэп-исполнителя Александра Степанова, он просто подарил Бузовой трек «Мало половин». Позже звезда хип-хопа написал для артистки еще две песни, но уже за гонорар.

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Сама Бузова призналась, что больше всего трат ушло на композицию «Принимай меня». Трек без записи, сведения и мастеринга обошелся в больше миллиона рублей, заявила артистка.