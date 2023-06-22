Знаменитости 22 июня 2023, 13:07 kp.ru: между Шурочкой и воскресшим Бубликовым в «Служебном романе» должны были завязаться отношения

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Актрисе Людмиле Ивановой сегодня, 22 июня, исполнилось бы 90 лет. В день ее юбилея сайт kp.ru вспомнил роль, после которой она проснулась знаменитой.

Людмила Иванова состоялась как театральная актриса, а в кино ей доставались небольшие роли. От Шурочки в «Служебном романе» она и вовсе хотела отказаться из-за низкого гонорары. Но в итоге осталась.

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Как рассказывала потом Людмила Иванова, изначально задумывалось, что между ее героиней и воскресшим Бубликовым должен был закрутиться роман. Эльдар Рязанов предложил Ивановой импровизацию, закричать «Да здравствует живой товарищ Бубликов!», а потом посмотреть на реакцию исполнявшего его Петра Щербакова.

«Щербаков подошел, я и закричала. Петя растерялся и вдруг начал кланяться и говорить: „Товарищи, спасибо за все!“ Я кинулась ему на шею и стала целовать», — вспоминала потом актриса.

С этих поцелуев и должны были начаться отношения. Но режиссер Эльдар Рязанов был ограничен во времени, поэтому эту сюжетную линию сократили.

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