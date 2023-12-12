Знаменитости 12 декабря 2023, 14:17 Kp.ru: Гузеева планирует собрать близких за новогодним столом и приготовить пельмени

Читать 360tv в

Некоторые российские знаменитости предпочитают работу новогоднему торжеству. Однако находятся и те, кто откладывает дела в сторону и посвящает себя семье. Так, праздник в кругу близких планирует отмечать актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Звезда является большой поклонницей пельменей. По словам ее дочери Ольги Бухаровой, данное блюдо обязательно будет в их новогоднем меню.

Реклама

«Мама делает пельмени из индейки или курицы и бездрожжевого теста. Поэтому от них невозможно поправиться, но и есть только одни пельмени нельзя», — рассказала девушка.

А вот спиртные напитки на праздничном столе в семье Гузеевой находятся под запретом.