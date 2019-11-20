КП: Заворотнюк успешно удалили опухоли

Самочувствие звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк стало значительно лучше. Удаление опухолей прошло успешно, и у актрисы появился шанс на выздоровление.

Об этом в среду, 20 ноября, сообщила «kp.ru» со ссылкой на анонимный источник, который назвался другом супруга Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева.

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«Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток», — процитировало издание слова собеседника.

По его словам актриса вновь обрела возможность разговаривать, слышать и ходить. Врачи выражают надежду на то, что болезнь начнет развиваться медленнее. Источник также подчеркнул, что за период болезни звезда «Моей прекрасной няни» сильно прибавила в весе, но сейчас постепенно сбрасывает лишние килограммы. Сейчас Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационном центре.

В конце лета в СМИ появилась информация о том, что актрисе диагностировали рак мозга.