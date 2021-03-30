«Козу еще надо»: подписчики пошутили над переездом Ковальчук в деревню

Российская певица Юлия Ковальчук опубликовала в своем Instаgrаm-аккаунте новое фото с мужем Алексеем Чумаковым. Под фото она написала: «Переехали в деревню, в деревню», написало ИА Nation News.

Подписчики написали большое количество комментариев под этим постом, некоторые даже принялись шутить и посоветовали паре завести скот: «Козу еще надо», «И туалет на улице, хорошо хоть не зима». Другие пользователи Сети порадовались за артистов и отметили, что в деревне свежий воздух и красивая природа: «Свежий воздух, здоровье и вдохновение», «Браво! Нервы сохраните в деревне, тем более экологичные продукты».