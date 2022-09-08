Козловский задолжал миллионы рублей за квартиру в Москве — СМИ | 360°

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Козловский задолжал миллионы рублей за квартиру в Москве — СМИ

Starhit: на актера Козловского подали в суд из-за крупного долга за жилье в Москве

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На известного актера Данилу Козловского подали в суд из-за долга за роскошную квартиру в московском доме премиум-класс «Современник», написало издание Starhit. Стоимость недвижимости в этом доме начинается от 40 миллионов рублей. Сумма долга Козловского не названа.

Дом расположен в Басманном районе, неподалеку от городского сада имени Баумана и Чистых прудов. Здание построили в 1870 году как доходный дом, спустя 145 лет оно снова стало жилым. На первом этаже дома — лобби с отделкой из мрамора, имеется подземный паркинг, во внутреннем дворе есть декоративный дворик.

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По данным издания, Козловский заключил с агентством недвижимости договор купли-продажи. Он планировал приобрести апартаменты с готовой отделкой, с ванными и сантехникой самых дорогих брендов и полами из натурального дуба. Однако в прошлом году агентство обанкротилось. Назначенный недавно конкурсный управляющий подал в суд на некоторых жильцов-должников, среди которых оказался и актер.

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По данным ресурса, у Козловского уже есть квартира в центре Москвы.

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